При обстреле Багдада погиб генерал элитного иранского спецназа

При ракетном обстреле иракского Багдада погиб генерал элитного иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на иракский телеканал.

Также по его данным, погиб заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекратарь США Майк Помпео обвинил его в нападении на американское посольство.

Аль-Мухандис прибыл в аэропорт Багдада с конвоем для того, чтобы встретить Сулеймани. Авиаудар нанесли сразу после его выхода из самолета. Комментируя происходящее, агентство выразило мнение, что гибель генерала может стать «поворотным моментом» на Ближнем Востоке и приведет к «суровому возмездию» со стороны Ирана и его соратников.

Как пишет агентство, удар по иракским объектам в ночь на 3 января нанесли США. В результате были поражены «две цели, связанные с Ираном». При обстрелах погибли не менее восьми человек, по меньшей мере 12 пострадали. Ракеты попали в военные объекты иракской армии и международной коалиции, а также на территорию международного аэропорта Багдада.

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