США отправят в Ирак несколько сотен военных

Соединенные Штаты отправят в Ирак несколько сотен военных в связи с нападением на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер в своем Twitter-аккаунте.

Глава Пентагона отметил, что в регион отправят приблизительно 750 человек. По его словам, развертывание сил является для США надлежащим и предупредительным действием в ответ на возникшие для американских дипломатов угрозы.

«Соединенные Штаты будут защищать своих людей и интересы везде, где бы они ни находились», — написал он.

В то же время телеканал Fox News сообщил, что Вашингтон подготовил к возможной переброске на Ближний Восток около четырех тысяч военных, передает ТАСС. Они могут быть направлены, в частности, в Кувейт.

Ранее Эспер сообщил, что для защиты дипломатов в Ираке США направят туда дополнительные силы. Он также призвал иракские власти выполнить свои международные обязательства.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано.

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