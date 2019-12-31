США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов

Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС.

«Как и все страны, мы исходим из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала», — сказал Эспер, призвав иракские власти выполнить свои международные обязательства.

Глава Пентагона также отметил, что ведомство тесно работает по этому вопросу с Госдепартаментом.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано.

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