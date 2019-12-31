Посольство США в Багдаде эвакуировали

Посольство США в иракском Багдаде было эвакуировано из-за попыток горожан взять его штурмом. Об этом сообщает Reuters.
На видео, опубликованном в Twitter журналистом Мустафой Салимбом, видно, как толпа с флагами движения «Хезболла» скапливается у входа на территорию посольства. Рядом на стене сделано граффити на арабском языке.
По данным агентства, протестующие выкрикивали антиамериканские и исламистские лозунги и кидали в посольство камни, а также подожгли входную будку. Чтобы отогнать их, охранники посольства и направленные на место сотрудники иракских спецслужб использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Сотрудники посольства были эвакуированы, в окруженном протестующими дипломатическом представительстве остались несколько военных США.
Сообщается также, что президент Дональд Трамп увидел в атаке на посольство иранский след. «Хезболла» пользуется поддержкой Исламской Республики, поэтому Тегеран понесет ответственность за нападение.
О том, что сотни людей пошли на штурм американского посольства, стало известно ранее 31 декабря. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45.