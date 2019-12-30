Авиаудар США по Ираку сняли на видео

@BabakTaghvaee / Twitter

Видео авиаудара американских ВВС по позициям группировки «Хезболла» и его последствий опубликовали в интернете. Официально обнародованные американскими военными кадры, снятые с бомбардировщика, выложил в Twitter журналист Чэд Гарланд, а журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee) опубликовал в своем аккаунте кадры с места удара.

На первых видео, снятых инфракрасной камерой с борта бомбардировщика, видно, как ведется огонь по наземным целям. На ролике, снятом после атаки, запечатлены горящие обломки зданий. Известно, что целью атаки были склады с оружием и командные пункты.

Как сообщает Al-Masdar News, «Хезболла» потеряла по меньшей мере 32 человека убитыми, не менее 45 получили ранения. В Пентагоне заявили, что атака на силы организации — ответ на действия террористов, и ВВС США продолжат бить по целям на западе Ирака и на востоке Сирии.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, движение спонсирует Иран. В Исламской Республике авиаудар назвали «актом международного терроризма».

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