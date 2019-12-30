Пентагон решил продолжить удары в Ираке

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон продолжит наносить удары в Ираке по позициям группировки «Хезболла», передает ТАСС.

По его словам, таким образом Пентагон сдерживает дальнейшее недопустимое поведение со стороны террористов или Ирана. Эспер назвал предыдущие удары успешными и добавил, что военнослужащие и самолеты прибыли домой. Он рассказал, что совместно с госсекретарем Майклом Помпео и председателем Комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли они обсудили дальнейший план действий с президентом США Дональдом Трампом. Также министр раскрыл, что при атаках в Ираке и Сирии американская сторона использовала самолеты F-15.

Эспер заявил, что США атаковали три объекта в Западном Ираке и два в Восточной Сирии, среди них были оружейные склады и командные пункты группировок. По его словам, деятельность «Хезболлы» спонсирует Тегеран.

29 декабря США нанесли ракетные удары по объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии, в результате погибли пять человек, еще 14 пострадали.

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