ИГ казнило 11 христиан в Рождество

Боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, запрещена в России) казнили 11 заложников-христиан в Рождество. Об этом сообщает Salkida.com.

Террористы решили казнить пленных из мести за убийство своих лидеров Абу Бакра аль-Багдади и Аби аль-Хасана аль-Мухаджира в Ираке и Сирии. По данным издания, у боевиков было 13 заложников: десять христиан и трое мусульман. В итоге двое мусульман остались в живых.

Также известно, что террористы хотели обменять нигерийских пленных на членов своей группировки, однако правительство Нигерии отказало им в этом.

О ликвидации лидера ИГ аль-Багдади стало известно 27 октября. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в операции участвовал американский десант, и поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за содействие подобному исходу.

Вместе с аль-Багдади был убит его помощник Аби аль-Хасана аль-Мухаджира.

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