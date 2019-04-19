ИГ сообщило о захвате новых земель в Африке

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Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) объявили, что провели первую операцию в Конго и провозглашают там «Центральноафриканскую провинцию» своего «халифата». Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере двое солдат армии Конго и один гражданский были убиты в перестрелке неподалеку от города Бени, сообщил агентству источник в миротворческой миссии ООН. По версии, распространяемой террористами, погибли пятеро солдат и еще трое пострадали.

Как подчеркивает другой источник Reuters, лидер местной гражданской общины Давид Моазе, невозможно подтвердить ответственность ИГ за эту атаку. Свидетели считают, что в ней виновна группа исламистов под названием «Объединенные демократические силы» (ADF), которую подозревают в финансовых и иных связях с ИГ.

18 апреля информационное агентство «Исламского государства» сообщало, что в боевых столкновениях с его «Западноафриканской провинцией» (ISWAP), ранее известной как «Боко Харам» (террористическая организация, запрещена в России), за последнюю неделю погибли 69 солдат армии Нигерии.

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