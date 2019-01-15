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«Исламское государство» захватило город в Африке

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Члены запрещенной в России террористической группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства» (ISWAP) 14 января захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нигерийские войска оказывали сопротивление, но не смогли удержать город. «Террористы вторглись в Ранн, они захватили его, наши парни отступают», — приводит агентство слова анонимного источника из вооруженных сил страны.

По информации местной газеты Daily Post, в ходе перестрелки боевики подожгли часть домов. Местным жителям пришлось спасаться бегством. Информации об убитых и раненых не поступало.

Борьба с террористами из ISWAP была одним из пунктов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада Бухари, занявшего свой пост в 2015 году. В 2018 году его администрация объявила, что добилась своей цели и победила боевиков. В феврале 2019 года в стране пройдут президентские выборы.

В ноябре 2018 года сообщалось, что члены группировки за несколько дней убили более 100 военнослужащих нигерийской армии.

ISWAP — исламистская террористическая группировка, ранее носившая название «Боко харам», что дословно переводится как «западное образование греховно». В 2015 году ее лидеры присягнули на верность «Исламскому Государству» (ИГ, запрещена в России) и изменили название.

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