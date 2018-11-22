Боевики убили 100 военных за несколько дней

Более 100 солдат нигерийской армии были убиты боевиками «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) за последние несколько дней. Об этом сообщили Reuters источники в силовых структурах.

Как отмечается, нападения произошли на северо-востоке страны. Самое крупное столкновение состоялось 18 ноября в районе Метеле в штате Борно.

По данным сената — верхней палаты парламента страны, — жертвами террористов стали 44 военных. В то же время четыре источника агентства утверждают, что только во время этой атаки погибли почти 100 человек. По словам пятого собеседника, за последние дни погибли 96 служащих армии, из которых подавляющее большинство в Метеле.

Как отмечает Reuters, в последние месяцы боевики-исламисты убили несколько сотен солдат. Это стало поворотом в войне с террористами, которую администрация нынешнего президента Нигерии Мохаммаду Бухари уже называла выигранной.

«Боко Харам» — радикальная исламистская организация в Нигерии. В марте 2015-го группировка присягнула на верность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сменив после этого название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». «Боко Харам» известна организацией беспорядков, нападениями на христианские церкви и полицейские участки, а также массовыми похищениями девочек с целью установления шариата.

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