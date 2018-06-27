Бои пастухов и фермеров унесли жизни сотен людей

В Нигерии более 200 человек погибли во время столкновений пастухов-мусульман и фермеров-христиан. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на слова губернатора штата Плато.

Полиция ранее сообщала о 86 погибших. Местные источники также заявляют о меньшем числе убитых: более 100 человек.

Причиной произошедшего стал продолжительный земельный спор между оседлыми фермерами и кочевниками, который перерос в межрелигиозный конфликт. В то же время ассоциация пастухов отрицают свою причастность к происходящему.

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Религиозные столкновения в Нигерии между христианами, которых в стране около 48 процентов, и мусульманами, которых чуть более 50 процентов, происходят с 1953 года. Северная часть государства живет по законам шариата, а местное христианское население притесняется.

Ответственность за большинство убийств и терактов в стране берет на себя террористическая группировка «Западноафриканская провинция Исламского государства» (прежнее название «Боко Харам», запрещена в России). Ее сторонники выступают за введение законов шариата по всей стране и борьбу с влиянием Запада. Она сменила название в апреле 2015 года после того, как ее главарь Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещено в России).

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