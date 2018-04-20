Парламент Нигерии вероломно лишили символа власти

Видео: Premium / Times YouTube

В нигерийский парламент прямо во время заседания сената ворвались неизвестные и вынесли булаву — символ законодательной власти в стране. Видеозапись грабежа опубликовало Premium Times Nigeria в своем канале на YouTube.

Без церемониального атрибута сенат не может принимать новые законы. Однако спустя 15 минут после происшествия заседание возобновилось, поскольку булаву заменили запасной, передает Reuters.

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Спикер сената сообщил, что предполагаемым заказчиком грабежа был отстраненный депутат Ови Омо-Агеге (Ovie Omo-Agege). Тот комментировать инцидент отказался. Однако в своем Twitter он написал, что уже побеседовал с полицией и не был арестован.

По факту хищения булавы проводится расследование. «Мы не можем назвать имен подозреваемых, пока не сделаем конкретных выводов», — заявил один из представителей полиции.

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