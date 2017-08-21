Нигерийский президент отказался делить страну

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отказался разделить страну по требованию «безответственных элементов». Об этом сообщает Reuters.

Последние три месяца глава государства проходил курс лечения в Британии. По возвращении домой он выступил с телеобращением к нации.

«Я был горько разочарован, когда обнаружил, что некоторые из граждан оставляют комментарии в соцсетях, переходя наши национальные "красные линии", — пожаловался Бухари. — Они, в частности, смеют ставить под вопрос наше общее существование как нации. Единство Нигерии как государства не обсуждается. Мы должны не позволить безответственным элементам посеять рознь среди нас».

По словам президента, подобные настроения подпитываются политическими ошибками отдельных чиновников. Он призвал нигерийские спецслужбы не расслабляться после успешных операций против боевиков «Западноафриканской провинции "Исламского государства"».

В Нигерии проживают около 180 миллионов человек. Примерно половина из них — мусульмане, остальные исповедуют христианство. В стране насчитывается порядка 250 этнических групп. В 1967 году Нигерия уже оказывалась под угрозой раскола: тогда на юго-востоке страны сепаратисты провозгласили государство Биафра. Оно было ликвидировано лишь после трех лет кровопролитной войны, в результате которой погибли более миллиона человек.