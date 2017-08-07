В Нигерии похитители взяли в заложники 15 пассажиров автобуса

В Нигерии банда похитителей захватила автобус с 15 пассажирами. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает PM News.

Транспортное средство, принадлежащее компании «God is Good Motors», выехала из штата Риверс и двигалась по трассе «Восток-Запад», где и попала в засаду.

Местонахождение заложников неизвестно. Полицейские источники для комментариев были недоступны. Как уточняет издание, подобные случаи с похищением людей на данной дороге, происходят постоянно.

5 марта сообщалось об освобождении в Нигерии из пиратского плена семерых россиян и одного гражданина Украины — членов экипажа судна BBC Caribbean. Их взяли в заложники и отвезли в пиратский лагерь на берегу 7 февраля.