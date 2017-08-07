Оппозиция потребовала отставки больного нигерийского президента

В Нигерии протестующие вышли на улицы столицы страны Абудже, требуя возвращения или отставки президента Мохаммаду Бухари, который с мая этого года находится на лечении в Лондоне. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает New Vision.

Несколько десятков человек прошли маршем к президентскому дворцу. «Вернитесь или уходите, если нигерийцы говорят, что с них хватит, значит хватит», — приводит издание слова одного из демонстрантов.

«Если президент Бухари в течение 90 дней не вернется в Нигерию, тогда ему нужно покинуть свой пост и ехать домой», — сообщил другой активист. «Бухари, ты где? Нигерийцы хотят полной открытости. Что не так с нашим президентом?» — заявил еще один протестующий.

74-летний Бухари отправился в британскую столицу 7 мая, передав полномочия вице-президенту страны Йеми Осинбаджо.

В 2015 году представители оппозиции сообщили, что у главы государства рак простаты. Однако сам президент эту информацию опровергает.