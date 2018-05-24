Нигерийки просили у солдат защиты от боевиков и были изнасилованы

Нигерийские солдаты принуждали беженок с территорий, захваченных боевиками «Боко Харам», к сексу в обмен на еду. Об этом сообщает CNN News со ссылкой на Amnesty International.

В докладе, озаглавленном «Они нас предали», пять женщин заявили об изнасилованиях нигерийскими военнослужащими. Amnesty International призвала Нигерию принять меры по заявлениям женщин. По словам пострадавших, преступления были совершены в конце 2015-го и начале 2016 года в лагерях города Бама (штат Борно). Тысячи женщин умерли в этих же лагерях на северо-востоке страны из-за недостатка еды.

Согласно докладу, военные и гражданские лица на регулярной основе издевались над беженцами и злоупотребляли полномочиями. Правозащитная организация работала над докладом в течение двух лет и побеседовала более чем с 250 пострадавшими.

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Другая правозащитная организация Human Rights Watch в 2016 году заявляла, что зафиксировано 43 случая сексуального насилия в отношении женщин со стороны солдат в нигерийских лагерях. Тогда доклад вынудил правительство провести расследование.

Около 1,8 миллиона человек покинули свои дома из-за нападений «Боко Харам», сообщает Daily Mail. С 2009 года террористы убили 20 тысяч человек.

«Боко Харам» (запрещенная в РФ террористическая организация) — радикальная исламистская организация в Нигерии. В марте 2015-го группировка присягнула на верность «Исламскому государству» (также запрещено в России), сменив после этого название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства». «Боко Харам» известна организацией беспорядков, нападениями на христианские церкви и полицейские участки, а также массовыми похищениями девочек с целью установления шариата.

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