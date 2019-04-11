Африканский город насильно и внезапно эвакуировали

Нигерийский силовики полностью и без предупреждения эвакуировали целый город. Об этом говорится в заявлении Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в четверг, 11 апреля, его полный текст доступен на странице организации в Twitter.

Как сообщается, вечером 8 апреля военнослужащие приказали жителям города Джакана в штате Борно немедленно покинуть свои дома. Жителей на автобусах и грузовиках перевезли в лагерь для внутренне перемещенных лиц возле города Майдугури.

В общей сложности эвакуировали около 10 тысяч мирных граждан. Военные пояснили, что нигерийцев переселили по соображениям безопасности перед запланированными в этом районе силовыми операциями.

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Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон отметил, что у людей при этом было крайне мало времени для сборов, некоторые даже не успели обуться и взять хоть что-то с собой. Он призвал правительство обеспечить переселенцев жильем, вещами и едой, предоставить им медпомощь и сообщить, когда они смогут вернуться домой.

На северо-востоке Нигерии активно действует террористическая группировка «Западноафриканская провинция Исламского государства», ранее носившая название «Боко Харам» (запрещена в России). Она известна организацией беспорядков, нападениями на христианские церкви и полицейские участки, а также массовыми похищениями девочек.

Борьба с террористами была одним из пунктов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада Бухари, занявшего свой пост в 2015 году. В 2018-м его администрация объявила, что добилась своей цели и победила боевиков, однако нападения на мирных жителей продолжались. В феврале 2019 года в стране прошли президентские выборы, на которых Бухари переизбрался.

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