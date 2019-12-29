Несколько человек погибли при атаке США в Ираке

В результате атак США по объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии погибли 5 человек, еще 14 пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Удары с воздуха были нанесены в ответ на атаки со стороны группировки «Хезболла». Соединенные Штаты обвинили группировку в более чем 30 ракетных обстрелах, в результате которых погиб американский гражданский служащий и были ранены четверо военных.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сделал заявление, опубликованное на сайте Минобороны США, о том, что «Хезболла» ответственна за обстрел иракской базы под Киркуком. Он отметил, что удары американской стороны ухудшат положение группировки для будущих атак.

27 декабря боевики «Западноафриканской провинции Исламского государства» (ISWAP, ранее известная как «Боко харам», запрещена в России) казнили 11 заложников-христиан в Рождество. Так они отомстили за убийство своих лидеров Абу Бакра аль-Багдади и Аби аль-Хасана аль-Мухаджира в Ираке и Сирии.

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