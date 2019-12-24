Ирак пошел на уступки протестующим

Парламент Ирака согласился с требованиями протестующих и принял новый закон о выборах. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Новый закон позволит выбирать депутатов не только из партийных списков, как это было раньше. Кроме того, каждый член правительства будет представлять определенный избирательный округ; ранее это делали целые группы парламентариев.
Помимо этого, законодатели обсудили статьи, касающиеся выборов, но изменений в них не вносили. Отмечается, что заседание по этой теме пытались провести еще 23 декабря, но безуспешно: правительство не могло прийти к согласию относительно законопроекта.
Закон, разработка которого тянулась годами, был главным требованием протестующих в Ираке. Демонстрации в стране продолжаются с октября. Люди добиваются роспуска парламента (официальное название — Совет представителей Ирака — прим. «Ленты.ру») и проведения новых выборов. Однако законодатели отвергали возможность роспуска до принятия нового закона.
Премьер-министр Абдул Махди ранее уже обещал трудоустройство всем, у кого есть образование. Он также обязался гарантировать квоту в 50 процентов рабочих мест для местного населения в зарубежных компаниях, работающих по государственным контрактам.