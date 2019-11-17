Раскрыты преступления британских солдат над мирными жителями Афганистана и Ирака

Командование армии Великобритании скрывало преступления, совершенные своими военнослужащими в Ираке и Афганистане. Об этом говорится в совместном расследовании The Sunday Times и программы Panorama телекомпании «Би-би-си».

Из документов, полученных журналистами, следует, что командование вооруженных сил фальсифицировало данные с целью скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки и изнасилования заключенных шотландскими пехотинцами батальона Black Watch. Уточняется, что одним из преступлений стал расстрел спецназовцем жителей Афганистана у них дома. В деле разбиралась прокуратура, однако наказания за убийство никто не понес.

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Один из участников расследования утверждает, что постоянно ощущал давление со стороны британского Министерства обороны: оно пыталось добиться закрытия неудобных дел и не допустить передачи их в прокуратуру или суд.

Ранее, в мае, сообщалось о британце Джеке Леттсе, также известном как Джихади Джек, который вступил в ряды запрещенной в России группировки «Исламское государство» и планировал лично обезглавить служившего в армии Великобритании школьного товарища. Леттс заявлял своим родителям, что нападение на британскую армию — очень похвальное действие.

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