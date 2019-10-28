Военный устал от службы и ушел в гей-порно

Житель Великобритании Дэниэл Макграффин (Daniel McGraffin) рассказал, что после службы в армии начал сниматься в гей-порно. Об этом сообщает The Sun.

По словам Макграффина, он стал военным, так как этого хотели его родители. Мужчина отслужил в артиллерии шесть лет. Он занимался тем, что водил грузовики. «Это меняет тебя. Я практически не спал», — вспомнил британец.

Из-за тяжелой работы у него произошел нервный срыв, после которого ему дали две недели на отдых, однако Макграффин так и не вернулся в армию. Дезертиру удавалось скрываться на протяжении года, после чего он попал в тюрьму, где провел восемь месяцев.

Выйдя на свободу, Макграффин сначала устроился уборщиком в спортивном зале, а затем стал тренером и диджеем. Одна из его знакомых рассказала ему о гетеросексуальном парне, который снимается в гей-порно. Британец связался с ним, принял участие в короткой съемке и получил за это 750 долларов (47,8 тысячи рублей).

Материалы по теме «Моя жизнь интереснее любой книги» Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет

После этого бывший военный решил найти работу в индустрии самостоятельно и предложил свою кандидатуру компании Lucas Entertainment — крупнейшей студии, снимающей гей-порно. Макграффин успешно прошел отбор. Он признался, что в настоящий момент может получать до тысячи долларов в день за несколько часов съемок (63,7 тысячи рублей).

Британец утверждает, что работа в порно не влияет на его личную жизнь: он считает себя гетеросексуалом и состоит в отношениях с девушкой по имени Фрейя (Freya). Макграффин объяснил, что, если бы он снимался в гетеросексуальном порно, он получал бы меньше денег, а конкуренция была бы намного выше.

Фрея уточнила, что не возражает против карьеры бойфренда. Она убеждена, что, если бы ее возлюбленный занимался сексом на камеру с людьми противоположного пола, он мог бы почувствовать к ним влечение, однако сейчас она не переживает по поводу его верности.

Ранее несколько российских порноактрис и порноактеров рассказали о том, сколько они зарабатывают, снимаясь в порно за рубежом. Так, одна девушка смогла получить один миллион долларов (65 миллионов рублей) за все время работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!