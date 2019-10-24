Проповедница променяла религию на съемки в порно и обрела популярность

Американка Эдди Эндрюс (Addie Andrews) променяла пост церковной проповедницы на съемки в порно. Своей историей она поделилась с New York Post.

По словам Эндрюс, она росла в религиозной семье и на протяжении 18 месяцев была проповедницей веры мормонов. Среди прочего ей как тяжелый грех был запрещен секс до свадьбы. Девушка призналась, что до 26 лет занималась сексом только один раз.

Эндрюс рассказала, что чем глубже уходила в религию, тем больше чувствовала, что теряет свою индивидуальность. Она стала скучать по тому, чем занималась раньше: пению, танцам, игре на сцене. Кроме того, на нее повлиял тот факт, что она не смогла посетить свадьбу сестры, так как ее платье считалось слишком нескромным.

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В 2017 году Эндрюс перестала посещать церковь. В следующем году она переехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой, однако не смогла найти работу даже в качестве официантки. Тогда американка решила попробовать себя в качестве танцовщицы.

После этого ее начали приглашать на съемки в порно. В январе 2019 года у Эндрюс появился личный агент, и ее популярность в индустрии начала стремительно расти.

В настоящий момент у девушки больше 73 тысяч подписчиков в Instagram. Также она попала на обложку международного мужского журнала Penthouse. Эндрюс отметила, что ее семья была удивлена выбором дочери, но приняла его.

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