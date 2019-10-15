Режиссер рассказала о борьбе с унижением женщин в порно

Шведский режиссер и продюсер порнофильмов Эрика Ласт (Erika Lust) рассказала Evening Standard, как борется с унижением женщин в сюжетах эротических видео и стремится изменить представление о порнографии.

Она уверена, что дискурс в порно формируют только мужчины, хотя через эти ролики получают информацию по поводу пола, ролей и отношений в сексе и мужчины, и женщины. Режиссер согласна, что в большинстве роликов порноактрисам причиняется вред или в отношении них применяется насилие. «Единственный способ по-настоящему это изменить — занять женщинам лидирующие позиции в порноиндустрии», — подчеркнула Ласт.

По словам режиссера, она специально ищет женщин для проведения съемок и работы с камерой, так как «слишком долго гетеросексуальные мужчины средних лет делали фильмы для взрослых». Ласт создала специальный сайт, на котором женщины могут описать свои сексуальные фантазии. Эти рассказы часто становятся основой для ее порнофильмов.

«Недостаточно просто смотреть, как люди занимаются сексом. Я хочу понять, почему они им занимаются, что ими движет», — пояснила она. Вместе с мужем Ласт создала кинокомпанию Lust Films, которая на данный момент сняла 25 фильмов. Для съемок они приглашали 18 режиссеров. Все видеоролики доступны на сайте после оплаты доступа.

По ее словам, она впервые увидела порно в 20 лет — бойфренд показал ей один из роликов. «Я не почувствовала связи. Парень на экране не казался мне привлекательным, а женщина — отождествлением меня. Ее единственной задачей было доставить ему удовольствие. Полагаю, такое часто происходит с женщинами. Мы хотим так попробовать, но далеко не для всех это лучший вариант», — заключила Ласт.

В октябре ассистентка владельца порносайта рассказала в суде, как помогала вовлекать девушек в съемки порнороликов. По словам самих девушек, их обманом убедили сниматься, нарушив условия договора.

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