Раскрыта схема обмана девушек для съемок в порно

Ассистентка владельца порносайта Girls Do Porn Валери Мозер (Valerie Moser) рассказала в суде, как помогала вовлекать девушек в съемки порнороликов. В расшифровках ее показаний, полученных The Daily Beast, говорится, что в компании она проработала три с половиной года.

Мозер начала работать на руководителя эротического ресурса Майкла Пратта в марте 2015 года, откликнувшись на объявление в интернете. В ее рабочие обязанности в основном входила организация контрактов и чеков, подсчет расходов и поддержание запаса предоплаченных кредитных карт. Она также выполняла функции водителя и стилиста: привозила девушек из аэропорта на съемки и красила их. Пратт просил ее говорить моделям, что она «лишь частный водитель». Также помощница помогала делать снимки обнаженных девушек перед видеосъемками. Фотосессии проводились в частной квартире рядом с портретом панды, держащий в руках два оружия.

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Мозер утверждает, что лишь со временем узнала о том, что работает на Girls Do Porn, который обманом вовлекает девушек в порно. В договорах, заключенных с ней, Girls Do Porn фигурировал как BLL Media. Бывшая сотрудница утверждает, что верила в то, что Пратт действительно соблюдает условия, которые оговаривает с девушками перед съемками: в частности, что ролики будут храниться только на DVD-дисках, отправляться в Австралию на продажу в магазине интим-товаров, а личность модели не будет раскрыта.

Ассистентка также лишь со временем поняла, что владелец сайта лжет участницам процесса. По ее словам, уже в первый год работы она стала получать сообщения от девушек с требованием удалить видео с их участием. Пратт, в свою очередь, требовал от нее блокировать их номера, чем она и занималась.

Мозер была уволена в конце 2018 года. Незадолго до этого она начала вести специальный журнал, в который внесла записи о разговорах с Праттом, указала беседы, которые у нее были с моделями. Позже владелец узнал о существовании записной книжки и пришел в ярость.

Иск против Girls Do Porn был подан в 2016 году, однако слушания по делу начались лишь в середине 2019 года. 22 девушки, имена которых не раскрываются, заявили, что их обманом убедили сниматься в порно. По их словам, организаторы съемок оказывали на них давление и угрожали, а условия договора нарушались.

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