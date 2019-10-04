Российские порноактрисы раскрыли заработки и рассказали о карьере за рубежом

Несколько российских порноактрис и порноактеров рассказали о том, сколько они зарабатывают, снимаясь в порно за рубежом. Этой информацией они поделились с главным редактором телеканала RTVi Алексеем Пивоваровым в новом выпуске его программы «Редакция».
Одними из героев выпуска стали Кирилл и Катя, работающие под псевдонимами Stefan and Stella Cardo. Они живут в Будапеште в одном доме с другими порноактерами и зарабатывают на производстве вебкам-видео, которые снимают там же. Пара призналась, что в месяц они зарабатывают примерно пять тысяч долларов (325 тысяч рублей), однако их доход нельзя назвать стабильным, поскольку он зависит от количества съемок.
Другая героиня передачи — Аня, работающая под псевдонимом Lovenia Lux, — рассказала, что занимается продвижением моделей. Она отметила, что заработок продюсируемых ею девушек может варьироваться от 200 до 3000 евро в неделю (от 14 тысяч до 214 тысяч рублей). Аня добавила, что одна девушка получила один миллион долларов (65 миллионов рублей) за все время работы.
По словам продюсера, девушки, с которыми она работает, не обязательно должны постоянно заниматься сексом на камеру. Она объяснила, что в настоящий момент у аудитории востребованы видео, в которых женщины занимаются повседневными делами. Эти ролики продюсеры используют для дальнейшего привлечения внимания к эротическим видео и порно.
Порноактриса по имени Кристина, работающая под псевдонимом Liya Silver, опровергла утверждение о том, что снимающиеся в фильмах для взрослых актрисы в Европе зарабатывают по 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) в месяц, однако допустила, что такие цифры могут быть верными для звезд порно в США.
Кристина рассказала, что средняя цена за съемку в сцене «парень с девушкой» в Европе составляет от 500 до 600 евро (от 32 до 39 тысяч рублей). Актриса отметила, что она сделала цену за свои услуги выше средней по рынку, так как считает неуважением к себе сниматься в порно за меньшие деньги.
Ранее в октябре сообщалось, что звезда детского сериала Мейтленд Уорд (Maitland Ward) ушла в порно и считает, что после этого ее жизнь изменилась к лучшему.