Звезда детского сериала ушла в порно и изменила свою жизнь к лучшему

Актриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) рассказала, почему предпочка карьеру в порно актерской карьере, и как чувствует себя на новом поприще. Интервью у Уорд взял Intouch Weekly.

Уорд призналась, что стала профессиональной порноактрисой несколько месяцев назад. Она снялась в фильме для взрослых под названием Drive. Актриса объяснила, что как только увидела сценарий, сразу же захотела участвовать в производстве картины. «Он очень хорошо написан. В нем столько разных тем», — отозвалась о работе Уорд.

Материалы по теме «Моя жизнь интереснее любой книги» Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет

В фильме ее героиня сначала предстает невинной, а потом становится менее и менее скромной. «Я делала вещи, о которых в прошлом и не подумала бы. Все эти возбуждающие ситуации, которые считаются табу», — рассказала актриса.

Она также отметила, что ее решение уйти в порно не было спонтанным. Она начала задумываться об этом, когда увлеклась косплеем. По словам Уорд, ей всегда нравилось носить сексуальные наряды и чувствовать на себе взгляды людей.

Актриса вспомнила, что раньше стеснялась своего тела, но сейчас в большинстве случаев чувствует себя уверенно. «Я хочу, чтобы и мой целлюлит выглядел сексуально!» — заявила она в интервью, добавив, что хочет, чтобы как можно больше других женщин чувствовали себя так же.

Уорд стала известна после роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), который выходил в эфир на телеканалах ABC и Disney. Она также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Белые цыпочки» и «Правила совместной жизни».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!