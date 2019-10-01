Малолетние дети наткнулись на порно в интернете и испытали отвращение

Случайными потребителями порнографического контента в сети становятся дети 7-8 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Revealing Reality по заказу Британского совета по классификации фильмов (BBFC), сообщается на сайте организации.

В опросе принимали участие 2,3 тысячи родителей и молодых людей, проживающих в Великобритании. Большинство из них заявили, что впервые увидели порнографию случайно в интернете. Больше половины из них (51 процент) столкнулись с порно в сети в возрасте 11-13 лет. 61 процент подростков от 14 до 15 лет также непреднамеренно натыкаются на контент для взрослых в интернете.

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В результате опроса выяснилось, что с порно в сети сталкиваются и дети 7-8 лет. По их словам, в таких ситуациях они чувствовали себя испуганными и испытывали отвращение к увиденному.

Исследование зафиксировало несоответствие представлений родителей о знакомстве их детей с порно. Так, 75 процентов опрошенных родителей считали, что их ребенок не видел порнографию в интернете. Однако на самом деле с порно знакомы 53 процента детей.

Британия на протяжении нескольких лет пытается внедрить систему блокировки порно, которая оградит детей от взрослого контента. Потребитель порноконтента должен будет не только сообщить о своем совершеннолетии, но и подтвердить эту информацию. У авторов инициативы есть противники. Однако, как сообщает BBFC, 83 процента опрошенных родителей настаивают на внедрении такого возрастного контроля. Кроме того, инициативу поддерживают 47 опрошенных детей, заключает регулятор.

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