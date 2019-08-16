Порноактриса раскрыла секреты своего успеха

Женщина по имени Стефани Виксен (Stephanie Vixen) рассказала о том, как ей удалось заработать на PornHub около 12 тысяч долларов (782 тысячи рублей) за месяц работы в порноиндустрии. Своим опытом она поделилась на Reddit.

По словам женщины, дело в том, что она загружает на сайт свои собственные видео, с которых получает постоянный доход. «Пока люди кликают на мои ролики, я зарабатываю на них», — объяснила актриса. Кроме того, некоторые из видео она продает через сервис ModelHub.

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Виксен отметила, что возможная причина, по которой бывшая порнозвезда Миа Халифа заработала 12 тысяч долларов за свою трехмесячную карьеру, состоит в том, что ей платили фиксированную сумму за одну сцену. Когда Виксен работала в студии Brazzers, у нее был такой же порядок расчетов.

Женщина призналась, что пошла работать в порно после того, как ее бойфренд предложил ей где-то подработать. Они оба решили, что съемка в порно будет веселой идеей. Виксен добавила, что после начала ее карьеры в индустрии их секс стал менее скучным.

Начинающая порноактриса подчеркнула, что не рассматривает съемки в откровенных видео как работу на всю жизнь. В будущем она планирует стать мастером по маникюру.

Ранее в августе Халифа раскрыла свой заработок в порно, размер которого многих удивил. Кроме того, актриса рассказала, по какой причине ушла из профессии.

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