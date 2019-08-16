Порноактриса раскрыла секреты своего успеха

Женщина по имени Стефани Виксен (Stephanie Vixen) рассказала о том, как ей удалось заработать на PornHub около 12 тысяч долларов (782 тысячи рублей) за месяц работы в порноиндустрии. Своим опытом она поделилась на Reddit.
По словам женщины, дело в том, что она загружает на сайт свои собственные видео, с которых получает постоянный доход. «Пока люди кликают на мои ролики, я зарабатываю на них», — объяснила актриса. Кроме того, некоторые из видео она продает через сервис ModelHub.
Виксен отметила, что возможная причина, по которой бывшая порнозвезда Миа Халифа заработала 12 тысяч долларов за свою трехмесячную карьеру, состоит в том, что ей платили фиксированную сумму за одну сцену. Когда Виксен работала в студии Brazzers, у нее был такой же порядок расчетов.
Женщина призналась, что пошла работать в порно после того, как ее бойфренд предложил ей где-то подработать. Они оба решили, что съемка в порно будет веселой идеей. Виксен добавила, что после начала ее карьеры в индустрии их секс стал менее скучным.
Начинающая порноактриса подчеркнула, что не рассматривает съемки в откровенных видео как работу на всю жизнь. В будущем она планирует стать мастером по маникюру.
Ранее в августе Халифа раскрыла свой заработок в порно, размер которого многих удивил. Кроме того, актриса рассказала, по какой причине ушла из профессии.