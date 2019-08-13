Бывшая порнозвезда раскрыла правду о заработках в индустрии

Модель и порнозвезда Миа Халифа (Mia Khalifa) пожаловалась на низкие гонорары, которые она получала во время съемок. Об этом она рассказала в интервью, фрагмент которого опубликовала в Instagram.

Материалы по теме Ручки-то вот они! Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Со слов Халифы, самое распространенное суждение о ней — то, что она якобы заработала миллионы. «Ничто не может быть еще дальше от истины», — заключила она, отметив, что за несколько месяцев съемок получила лишь 12 тысяч долларов (786,6 тысячи рублей).

После краткосрочной карьеры в порноиндустрии она два года пыталась вернуться в привычное русло. По словам девушки, после пережитого нормальная жизнь и офисная работа для нее стали почти невозможными.

Халифа прославилась ролью в порнофильме, где она снялась в хиджабе. После этого актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.

Ранее пользователи сети, занятые в сфере производства порно, рассказали о неприятных особенностях профессии. Чаще всего они жаловались на неприятные запахи на съемочной площадке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!