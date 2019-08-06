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Пара тайно сняла порно в переполненной людьми больнице

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В больнице английского города Сент-Олбанс, графство Хартфордшир, неизвестная пара незаконно сняла порноролик на виду у медработников. Об этом сообщает таблоид The Sun.

На выложенной в сети записи два порноактера в униформе снимаются в интимной сцене, пока по коридорам ходят врачи и пациенты больницы. В кадр попали указатели на стенах, подтверждающие, что съемка проходила в медцентре Сент-Олбанс.

Порноролик находился в общем доступе, что плохо сказывалось на репутации больницы. Старшая медсестра Трейси Картер (Tracey Carter) подчеркнула, что в незаконных съемках порно не участвовали их медработники.

Полиция проводит срочное расследование и выясняет, кто причастен к инциденту.

В апреле сообщалось, что в китайском городе Чанъань, провинция Гуандун, посетителям больницы случайно показали на экране телевизора порнофильм. По законам этой страны, порнография строго запрещена и преследуется уголовно.

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