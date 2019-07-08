Дети пришли покататься на аттракционах и увидели порно

В американском городе Плезантон, штат Калифорния, на семейной ярмарке случайно включили порнофильм. На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mirror.

Инцидент произошел 29 июня. На кадрах видно, как на экране одного из аттракционов под названием Pirates of The Magical Midway включается эротическая сцена из фильма, после чего родители начинают закрывать глаза своим детям и уводить их. Однако некоторые посетители решают остановиться, чтобы досмотреть видео до конца.

Одна из мам, Нечелль Лемонс (Nechelle Lemons), заявила, что не ожидала такого на мероприятии для всей семьи. «Я была очень сконфужена. У меня был шок от происходящего, а потом я сильно разозлилась», — рассказала она.

Организаторы ярмарки объяснили, что перепутали два диска с похожими названиями и принесли извинения посетителям.

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