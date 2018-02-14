Порнозвезда раскрыла секрет создания успешного домашнего порно

Актриса и режиссер фильмов для взрослых Пандора Блейк назвала условия, которые необходимо соблюсти для создания красивого, качественного и успешного домашнего порноролика. Ее слова приводит издание Dazed в среду, 14 февраля.

Блейк подчеркнула, что солнечный свет больше всего подходит для видео в отличие от электрического света от лампы на потолке. Поэтому наилучшее время для съемок — середина утра или поздний полдень в помещении с доступом к солнечному свету. Для съемок не нужна дорогая техника — многие красивые видео снимаются на мобильные телефоны и непрофессиональные камеры. Актриса призвала не принимать странные позы, которые вы не стали бы использовать в сексе не под камерой, поскольку они будут выглядеть неестественно.

Перед съемкой необходимо обговорить с остальными участниками, что разрешено и запрещено делать, а также уточнить углы съемок, если к работе привлекается оператор. Самое главное, указала Блейк, — «не следует выкладывать в сеть ничего, что вы не хотели бы увидеть на билборде напротив дома ваших родителей».

Блейк впервые занялась созданием любительских фильмов для взрослых в 2006 году, после чего основала свою студию. «Если ты снимаешь порно, то начинаешь чувствовать себя сексуальной и наслаждаешься собой», — подчеркнула она. Актриса также преподает основы создания домашнего порно.

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