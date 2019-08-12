Работники порноиндустрии раскрыли неприятные секреты профессии

Люди, работавшие в порноиндустрии, поделились на Reddit самыми неприятными и странными моментами, связанными с их деятельностью. Тред с их историями набрал больше четырех тысяч комментариев.

Многие обращали внимание на запах, который часто присутствует на съемочных площадках фильмов для взрослых. «Я просто не могу описать, насколько этот запах плох. В сто раз сильнее запаха потной мошонки», — описывала свои ощущения одна из пользовательниц. Другой юзер добавлял к этому то, что на съемках нередко можно ощущать сильный запах экскрементов из-за актеров, которые не готовятся соответствующим образом к анальному сексу.

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ThisIsDark обратил внимание на то, что многие девушки во время занятий сексом на камеру находятся в состоянии наркотического опьянения. По словам Never2spicy, однажды он видел гримерку в стрип-клубе, где повсюду были разбросаны иглы, соседствующие с фотографиями детей.

Одна из порноактрис пожаловалась на то, что ее не раз преследовали мужчины, угрожавшие ее изнасиловать. «Люди просто не понимают, что мы просто такие же работники, как и все остальные», — писала она.

Вебкам-модель, по рассказам ее подруги, пыталась использовать вазу, которую должна была подарить матери, в качестве дилдо. Работники, предоставляющие услуги секса по телефону, описывали случаи, когда их просили говорить голосами маленьких детей, но часто они отказывались.

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