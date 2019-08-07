Интернет и СМИ
 
Последние новости
Начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева
Китай решил «подразнить» США
Раскрыты обстоятельства убийства Михаила Круга
Пост Пугачевой в Instagram заставил поклонников поверить в ее смерть
Москвичи утратили интерес к дешевому жилью
Украинский подросток делал селфи на электровышке и умер
Москвичам рассказали способы не заблудиться в лесу 
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес
Пакистан пошел против Индии из-за Кашмира
В российском городе сотрудница полиции явилась на службу под наркотиками
Новости партнеров

Пенсионера поймали на распространении детского порно в сети

Перейти в «Мою Ленту»

В Санкт-Петербурге полицейские заподозрили 75-летнего мужчину в распространении порнороликов с участием несовершеннолетних, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

В преступлении подозревается 75-летний житель поселка Александровская, входящего в Пушкинский район. По данным следствия, мужчина открыл для свободного доступа, скачивания и копирования другим пользователям порно с участием лиц моложе 18 лет. При этом указано, что доступ к видео имелся и у пользователей, не достигших 14 лет.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК России («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Подозреваемый был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В мае известный YouTube-блогер и музыкант из Чикаго Остин Джонс получил 10 лет тюрьмы за принуждение несовершеннолетних фанаток к изготовлению порнографии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Звезду YouTube отправили в тюрьму на 10 лет за детское порно
Российским школьникам забыли перекрыть доступ к порносайтам
«Крупнейшего распространителя детского порно на планете» отдали под суд
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0428 июля

Ручки-то вот они!

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
13:02Сегодня

Познер назвал своего личного гения

13:52Сегодня

Обнаружена угрожающая государственным тайнам уязвимость

09:59Сегодня

Родители рассказали о самых распространенных детских секретах

Интернет и СМИ00:04 3 августа

Сильные и зависимые

Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
15:25Сегодня

Смартфоны на Android оказались под угрозой взлома

10:41Сегодня

Бывшая сотрудница Tinder обвинила топ-менеджера в сексуальных домогательствах

11:52Сегодня

Мужчина узнал причину постоянных уходов жены из дома и пожалел ее

Интернет и СМИ00:05 1 августа
Мари Софи Хингст

«С меня будто заживо содрали кожу»

«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
18:40 6 августа

Известная Instagram-блогерша стала жертвой мексиканского наркокартеля

20:45 6 августа

Стандартные пароли для принтера оказались опасными

08:13Сегодня

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Россия
Стала известна причина взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Российские школьники решили помочь директору и заклеили себе рты
Вторая и последняя
Двадцать лет назад началась вторая чеченская война
Кадыров осудил имама Шамиля за войну с Россией
Неизвестная история ВДНХ
Рейвы, свинарки и Гагарин: забытые моменты главной выставки СССР
Кремлевский комбинат подал иск к Киркорову
Все материалы
Мир
«Они не хотят жить в боли»
 
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес
Мощный взрыв в безопасной Дании признали преступлением
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Толпа устроила давку в центре Нью-Йорка из-за похожих на стрельбу звуков
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
«Запахло гражданской войной»
 
Все материалы
Бывший СССР
Привет, Андрей!
Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана
В ДНР прокомментировали гибель четырех украинских военных
Партия Зеленского решила поделиться властью с оппозицией
Названо число погибших с начала перемирия в Донбассе украинских военных
Украинский суд запретил называть неонацистскую организацию неонацистской
Все материалы
Экономика
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
«Победа» на миллион
Низкобюджетная российская авиакомпания впервые перевезла один миллион пассажиров за месяц
Педагогика спецназа
Детская мечта о спецназе Ильшата Мирсаитова стала делом всей жизни
Названы главные потребности россиян для «нормальной» жизни
Закупки жизненно важных лекарств для россиян оказались сорваны
Опубликованы новые данные о нищете в России
Подсчитаны «серые» заработки россиян
Все материалы
Силовые структуры
Суд отказался отменить приговор отсидевшему 13 лет по ошибке россиянину
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Преступление не могли раскрыть 17 лет. Теперь в этом деле появились зацепки
Сайентолог прошел курс по преодолению спадов в жизни и попался ФСБ
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Многодетная россиянка убила мужа и пустилась в бега на 15 лет
«Про свои преступления он рассказывает с наслаждением»
Тольяттинский потрошитель годами насиловал школьниц. Он сел пожизненно, но требует свободы
В российском городе сотрудница полиции явилась на службу под наркотиками
Все материалы
Наука и техника
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
В Польше флот России назвали самым аварийным в мире
Найдена черная дыра величиной в несколько Солнечных систем
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
Предсказана гибель сотен тысяч людей из-за новых волн жары
Все материалы
Спорт
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
«Торпедо» пострадало из-за Игнашевича
Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА Чалова
Агент бразильского новичка «Зенита» отреагировал на «расизм» фанатов
Отец Нурмагомедова пофантазировал о последнем бое сына
Уэйн Руни вернется в Англию
Магомедшарипов узнал имя следующего соперника в UFC
Все материалы
Культура
Бельгиец случайно приобрел в баре картину Рембрандта за 500 евро
ClairoГлавная новая музыка
Дневник старшеклассницы, рок в духе 60-х и любимец Канье Уэста
Тарантино понюхал российский сыр
Вот скажи мне, американец
Мнимое равенство русских, черных и инвалидов в «Гив ми либерти» Кирилла Михановского
Планы Disney переснять «Один дома» разозлили фанатов
Вилли ТокаревКазак с Брайтон-Бич
Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Тарантино раскрыл подробности последнего фильма в его карьере
Все материалы
Интернет и СМИ
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Обнаружена угрожающая государственным тайнам уязвимость
Смартфоны на Android оказались под угрозой взлома
Бывшая сотрудница Tinder обвинила топ-менеджера в сексуальных домогательствах
Мужчина узнал причину постоянных уходов жены из дома и пожалел ее
Все материалы
Ценности
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников
Бренд решил заработать на культовом советском фильме из 80-х
Российский модный бренд скопировал одежду известного дизайнера и опозорился
Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Все материалы
Путешествия
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Российские туристы попали в аварию в Турции
Названа самая путешествующая нация
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
Туристы перекусили в роскошном отеле и угодили в больницу
В испанском отеле рассказали о будущем возмутившего украинцев флага России
Все материалы
Из жизни
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Украинский подросток делал селфи на электровышке и умер
Недоверчивость принесла старику миллионы долларов
Мужчина ради забавы сменил фамилию и пожалел
Разъяренный тигр пробрался в деревню и изувечил четырех человек
Все материалы
Забытые концепты: Oldsmobile Profile
Концепт-кар угасающей марки предвосхитил тренды автомобилестроения XXI века
25 автомобилей-бестселлеров России
Составлен список самых продаваемых моделей июля 2019 года
Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8
Знакомимся, любим и ненавидим один из самых роскошных и дорогих внедорожников России
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за проржавевший Kia Rio
Немецкие дилеры заменили Lada на китайские электрокары
Пластмассовый внедорожник на базе «Нивы» разбили на краш-тесте
Все материалы
Дом
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
В Сочи суд лишил квартир жителей целого дома
В Москве нашли миллион дешевых квадратных метров жилья
В квартире Бузовой нашли сомнительные картины
В Москве подскочили цены на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей
Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров
Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов
Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России
Все материалы