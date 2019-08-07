Пенсионера поймали на распространении детского порно в сети

В Санкт-Петербурге полицейские заподозрили 75-летнего мужчину в распространении порнороликов с участием несовершеннолетних, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

В преступлении подозревается 75-летний житель поселка Александровская, входящего в Пушкинский район. По данным следствия, мужчина открыл для свободного доступа, скачивания и копирования другим пользователям порно с участием лиц моложе 18 лет. При этом указано, что доступ к видео имелся и у пользователей, не достигших 14 лет.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК России («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Подозреваемый был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В мае известный YouTube-блогер и музыкант из Чикаго Остин Джонс получил 10 лет тюрьмы за принуждение несовершеннолетних фанаток к изготовлению порнографии.

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