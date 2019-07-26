Бывший садовник стал успешным режиссером порно и снял в нем водителя автобуса

В американском штате Аризона бывший садовник стал порнорежиссером и предложил другу принять участие в съемках роликов. Как сообщает Daily Mail, об этом мужчина рассказал в одном из выпусков передачи Generation Porn на телеканале Channel 4.

Мужчина, который представился как Джейсон, объяснил, что в последнее время ищет девушек для съемок в Великобритании. По его словам, выбираются актрисы, которые не только красивы, но и ранее совсем или почти не снимались в порно. Он утверждает, что регулярно выпускает эротические видео и зарабатывает на этом около 50-60 тысяч долларов (более трех миллионов рублей) в месяц.

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Со временем он пригласил для съемок своего друга Мэтта, работающего водителем автобуса. По словам нового актера, в роликах он будет исполнять роль простого парня, чтобы быть ближе к основной аудитории порно. Мэтт отметил, что намерен сниматься, так как хочет славы и денег.

За три года съемок Джейсон опубликовал более сотни видео на специальном сайте, с помощью которого домашнее порно можно продать онлайн. В настоящее время за выходом его новых роликов следит больше пяти тысяч человек.

Ранее студентка из США по имени Эмили рассказала, как стала известной порноактрисой, получив предложение о съемке в приложении для знакомств Tinder.

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