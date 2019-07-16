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Присутствие аллигатора в гей-порно возмутило зоозащитников

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Зоозащитная организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») раскритиковала порновидео, опубликованное на сайте Men.com. Об этом пишет Ladbible.

PETA обратила внимание на ролик, в котором два актера — Калеб Страйкер (Kaleb Stryker) и Диего Санс (Diego Sans) — занимаются сексом в национальном парке Эверглейдс в американском штате Флорида. В нескольких кадрах на заднем фоне видео появляется ползущий мимо аллигатор.

По словам главы зоозащитной организации Элизы Аллен (Elisa Allen), животных ни при каких условиях нельзя использовать в качестве декораций или реквизита. «Они заслуживают того, чтобы избежать стресса, ограничений, яркого света и шума, которые всегда присутствуют на съемочной площадке. PETA выступает за то, чтобы режиссеры задействовали в своих картинах только людей», — заявила Аллен.

Режиссер ролика — Марк МакНамара (Marc MacNamara) — объяснил, что они не использовали животных при съемке. «Когда аллигаторы появились рядом с нами, мы отошли, чтобы не мешать их передвижению. Мы любим животных. Эти аллигаторы были потрясающими, и нашим приоритетом было не вмешиваться в их среду обитания», — сказал он.

В начале июля 2019 года зоозащитники провели акцию протеста в испанском городе Памплона, практически полностью раздевшись и изобразив убитых быков.

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