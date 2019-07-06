Полсотни женщин и мужчин оголились ради быков

Зоозащитники провели акцию протеста в испанском городе Памплона, практически полностью раздевшись и изобразив убитых быков. Об этом пишет Daily Mail.

54 человека в одном нижнем белье и рогах на голове легли на площади перед зданием городского совета. Каждый зоозащитник находился внутри контура быка, похожего на тот, что криминалисты рисуют на месте преступления. В спине у людей были искусственные ножи.

Таким образом они выражали свой протест проведению фестиваля San Fermin, который должен начаться в воскресенье, 7 июля. Участники мероприятия пытаются убежать от множества быков, которые гонятся за ними по улицам города. Также во время фестиваля устраиваются бои между животными.

По данным зоозащитной организации PETA, во время торжества могут быть убиты как минимум 48 быков. Кроме того, представители PETA недовольны тем, что животных держат в узких загонах, тем самым заставляя их страдать.

Фестиваль San Fermin проводится с 1924 года. Его запретили на Канарских островах и в Каталонии. В последние годы количество боев между быками снижается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!