Ценности
 
Последние новости
Убийца полковника Буданова умер в колонии
Названы все фильмы ужасов 2018 года
Россияне стали экономить на одежде
Мутко приставили к казакам
Развод Петросяна со Степаненко поверг россиян в шок
Умер олимпийский чемпион по хоккею
Пропагандирующий ЗОЖ толстый кот стал звездой сети
Полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушки
«Искандер» научили новому «навыку»
Раскрыт секрет «Кортежа» Путина
Новости партнеров

Зоозащитники вручили Меган Маркл веганскую сумку

Перейти в «Мою Ленту»

Зоозащитная организация PETA поздравила герцогиню Сассекскую Меган Маркл с днем рождения, который она отмечает 4 августа. Об этом сообщает The Sun.

К 37-летию Маркл защитники животных прислали ей сумку бордового цвета от бренда Alexandra K, которая специализируется на изготовлении аксессуаров из искусственных материалов (так называемой эко-кожи). Стоимость подаренного герцогине аксессуара составляет 292 фунта (380 долларов).

По правилам этикета британской королевской семьи, Меган Маркл, как супруга принца Гарри, не имеет права принимать подарки от частных лиц, которые лично ей не знакомы, «если есть опасения относительно приличий или мотивов, которыми руководствовался даритель». Однако подарок PETA герцогиня может принять, поскольку он отправлен благотворительной организацией: это членам королевской семьи разрешается, в частности, для обозначения особого личного отношения к организации.

PETA рассчитывает именно на такое отношение. Директор организации Элиза Аллен так прокомментировала презент: «PETA надеется, что подарок подтолкнет королевскую семью и ее поклонников к тому, чтобы чаще покупать у марок, которые придерживаются гуманного отношения к животным, таких как Alexandra K, и избегать жестокого убийства животных ради кожи и меха».

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным») — организация, основанная Алекс Пачеко и Ингрид Ньюкирк в 1980 году. В основе зоозащитных принципов организации лежит убеждение о том, что животные имеют права, а люди не вправе использовать животных в пищу, для получения одежды, проведения опытов и любых других целей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
This is why Meghan Markle will NOT be allowed to keep some her birthday gifts
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Принцу Гарри и его жене запретили принимать подарки от брендов
Ценности
Ценности00:06Сегодня

Короли вечеринки

Музыкальные фестивали подарили миру хиппи и неформалов. Кто следующий?
19:07 2 августа

Выбраны лучшие кроссовки года

14:19 2 августа

Ким Кардашьян оскандалилась из-за анорексии

14:53 2 августа

Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев

Ценности00:0926 июля

Дети улиц

Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
19:02 1 августа

Предложены аксессуары для родившихся под знаком Льва

11:18 2 августа

Британцы выпустили антирасистскую обувь

18:31 1 августа

Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел

Ценности00:04 1 августа

Втянулись

Почему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
10:3731 июля

Раскрыта причина глубоких карманов на платьях Меган Маркл

14:2625 июля

Умер самый известный продавец 2014 года

13:37 1 августа

Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue

Россия
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем?
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
Ученого из «Роскосмоса» обвинили в передаче Западу данных о «Кинжале»
Раскрыто отношение россиян к вегетарианству
Работавшие на усилении во время ЧМ полицейские пожаловались на мизерные надбавки
В американском посольстве в Москве разоблачили агента российской разведки
Все материалы
Мир
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
В желании допросить российского певца в США не увидели ничего нового
Главного китайского буддиста обвинили в принуждении монашек к сексу
Швеция закупит Patriot из-за России
Трамп рассказал о недовольстве Москвы от его победы на выборах
Детский сад сочли неспособным защитить воспитанников от влияния экстремистов
Арабы в Иерусалиме смогут получить еврейское образование
Все материалы
Бывший СССР
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
На Украине показали арсенал Савченко для государственного переворота
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Лукашенко пошутил над своими похоронами и двойником
На Украине «забыли» про свой День ВДВ и отметили праздник по-российски
Гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку не пустили в Белоруссию
В Киеве открыли памятник «украинскому богатырю» Илье Муромцу
Все материалы
Экономика
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
Стоимость Apple превысила 1000000000000 долларов
Россияне стали экономить на одежде
Китай ответил на угрозы США
Раскрыт секрет «Кортежа» Путина
Все материалы
Силовые структуры
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Избитый после поражения России на ЧМ-2018 заключенный получит деньги
В Москве грабители отняли у мужчины пять миллионов рублей и уехали на такси
Раскрыта схема многомиллионного хищения на реконструкции резиденции Путина
Убившие отца три сестры ближайшие месяцы проведут в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
«Сознание — это счисление»
Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
«Искандер» научили новому «навыку»
Samsung случайно рассекретила новый смартфон
Все материалы
Спорт
Дарья Домрачева«У нас нет крепостного права»
Почему спортсмены бегут из России на Украину
Отец Смолова связал аварию сына с его участием в чемпионате мира
Умер олимпийский чемпион по хоккею
Футбол назвали опасным для женского мозга
Четверых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг
Шнуров предложил снять порно о чемпионате мира в России
Весь в батю
Черышева воспитал «Реал», им гордится Россия. Не сломается ли он?
Все материалы
Культура
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Мы живем в эпоху лобби однополых браков»
Британский писатель о гомосексуальности в обществе и книгах
Названы все фильмы ужасов 2018 года
Эдгарда Запашного чуть не порвали тигры
Обвиненный в подготовке вечеринки с изнасилованием Браун заявил о секс-алиби
Названа дата прощания с актером из «Жестокого романса»
Все материалы
Интернет и СМИ
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Три российских журналиста погибли в Африке
Они снимали фильм о российских наемниках
Миллионы роутеров по всему миру оказались в опасности
Развод Петросяна со Степаненко предали огласке
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из кулинарного шоу
Реалити-шоу о богачах признали опасными для общества
Все материалы
Ценности
Короли вечеринки
Музыкальные фестивали подарили миру хиппи и неформалов. Кто следующий?
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Втянулись
Почему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
Выбраны лучшие кроссовки года
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Предложены аксессуары для родившихся под знаком Льва
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
Великой китайской стене нашли новое применение
Раскрыты подробности инцидента с российским лайнером над Черным морем
Названы самые раздражающие привычки туристов
Российский лайнер почти столкнулся с другим самолетом над Черным морем
Все материалы
Из жизни
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России
Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице
Редкий пятачок с таинственной историей продадут за миллионы
Умер Zombie Boy
Все материалы
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Покемоны
Nissan Juke принимает экзамен у Тойоты C-HR
Автомобили из компьютерных игр
Известные и несуществующие автомобили из Mario Kart, Mafia, Sonic, Need For Speed и других игрушек
Первый экземпляр Ferrari F50 выставили на продажу
Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы