Собака пережила покраску шерсти в розовый цвет и лишилась уха

В Таиланде девушка покрасила своей собаке уши в розовый цвет краской для человеческих волос. Как сообщает информационный портал Coconuts, одно ухо после этого отвалилось.

Инцидент произошел в Бангкоке. Владелица померанского шпица по кличке Диффи (Diffy) отвезла его в парикмахерскую для собак, где животному покрасили уши в ярко-розовый цвет. Сразу после этого уши собаки, прежде стоявшие, загнулись. Парикмахер заверил девушку, что через два-три дня все придет в норму.

6 февраля хозяйка обратилась в ветеринарную клинику и пожаловалась, что у пса отвалилось ухо. «Все началось с обычной аллергической реакции: зуд, ожоги, шелушение. Но когда корка сошла, ухо отвалилось вместе с ней», — описала случившееся девушка.

Фото: страница Ampaipan Wachaporn в Facebook

Ветеринары в общении с журналистами прокомментировали случившееся: «Химикат мог сжечь тонкую кожу уха, краски могло быть слишком много, у собаки могла начаться сильная аллергическая реакция. Причиной могло стать что угодно».

Представители зоозащитной организации PETA не раз заявляли об опасности окраски шерсти собак и других домашних питомцев. Среди возможных последствий они называли аллергию, ожоги, слепоту, глухоту и гибель животного.

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