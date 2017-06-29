Россия
 

Розовых самоедских собак отправят в питомник Минобороны

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Двух окрашенных в розовый цвет самоедских собак, найденных в лесу около Геленджика, отправят в питомник Минобороны в Москве. Об этом в четверг, 29 июня, ТАСС сообщила владелица приюта в курортном городе, где животные находились в последние несколько дней.

Маргарита Щербинина отметила, что сотрудники полиции занимаются поиском хозяина собак, а на время разбирательства животных поместили в ее приют. Они прожили там шесть дней, после чего Минобороны России согласовало с региональными правоохранительными органами процесс их передачи в питомник «Красная звезда» при ведомстве.

По словам женщины, состояние собак не вызывает опасений, но для окончательного вывода о том, причинила ли краска вред животным, необходимо полное обследование у ветеринара.

Трех самоедских лаек, окрашенных в розовый цвет, обнаружили жители Геленджика, однако волонтерам удалось отловить только двух собак, третья сторонилась людей. По информации СМИ, ранее животных использовали для платных фотосессий на улицах города. Когда щенки выросли, от них решили избавиться.

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