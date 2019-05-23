Здоровую собаку усыпили из-за завещания хозяйки

В одной из ветеринарных клиник американского штата Вирджиния медикам пришлось усыпить здоровую собаку породы ши-тцу из-за завещания ee покойной владелицы. Об этом сообщает New York Daily News.

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При жизни женщина потребовала, чтобы ее питомца похоронили вместе с ней. Сотрудники приюта пытались уговорить ее семью сохранить собаке жизнь, убеждая их в том, что они с легкостью могли бы найти для питомца новый дом. Однако родственники потребовали исполнить волю покойной.

В результате ши-тцу усыпили, а затем кремировали. Прах собаки поместили в урну, которую разместили рядом с прахом ее хозяйки.

Усыпление здоровых животных в Вирджинии разрешено, но многие ветеринары не оказывают такие услуги, считая их неэтичными. В штате находится главный офис организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»), которая позиционирует свою деятельность как ведение борьбы за права животных.

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