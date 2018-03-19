В США усыпили съевшую щенка на глазах у школьников черепаху

В США усыпили черепаху, съевшую смертельно больного щенка на дополнительных занятиях по биологии. Как сообщает издание NY Post, учитель сам скормил собаку пресмыкающемуся.

Власти штата Айдахо, где произошел инцидент, заявили, что «гуманно» усыпили каймановую черепаху. Пользователи сети негативно отреагировали на новость. Так, пользователь @YamiKokennin отметил, что власти поступили не лучше, чем учитель, а @Drgnflywings27 задался вопросом, почему ее не сдали в зоопарк.

Сам учитель Роберт Кросленд (Robert Crosland) отстранен от преподавания и находится под следствием. За него вступились родители учеников и бывшие выпускники: петиция в поддержку Кросленда набрала больше двух тысяч подписей.

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Отец двух учеников, присутствовавших при кормлении, Фэрэлин Хэнсен (Farahlyn Hansen), отметил, что его дети не были «ни расстроены, ни травмированы». «Они видели, что щенок болеет, отказывается от еды и умирает, поэтому сочли поступок Кросленда благом. Они помогают мне на ферме и понимают, что такое жизнь и смерть», — написал он на своей странице в Facebook.

Администрация школы отметила, что не одобряет поступок Кросленда, но надеется, что ученики не забудут «годы заботы, стараний и страсти к работе, которые подарил им учитель».

14 марта сообщалось о том, что преподаватель биологии в школе для подростков от 12 до 16 лет Кросленд скормил рожденного с аномалиями щенка черепахе. Событие вызвало шквал негативных отзывов в социальных сетях и протесты зоозащитников.

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