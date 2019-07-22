Участницу реалити-шоу нашли на PornHub

Участница британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Индия Рейнольдс (India Reynolds) снималась в откровенных клипах. Как сообщает Daily Mail, ролики были опубликованы на Pornhub, и их уже увидели многие поклонники передачи.

В одном из видео, сделанном под рождественские музыкальные мотивы, Рейнольдс топлес фарширует индейку. 28-летняя модель, попавшая по итогам кастинга на шоу, в других откровенных клипах на порносайте предстает полуобнаженной в различных позах.

Источник рассказал изданию, что девушка никогда не снималась именно в порно — не была полностью обнажена и не занималась сексом на камеру.

Пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты из роликов. Некоторые критиковали участницу реалити за съемки в подобных видео, другие не нашли в такой деятельности ничего предосудительного. В настоящее время клипы уже удалены с порносайта.

Ранее в июле телеведущая Ксения Собчак обнаружила журналы с азиатским порно в офисе Ильи Варламова. Она пристыдила блогера за эротические журналы перед камерами.

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