Разочаровавшую фанатов своим «порно» блогершу забанили

Блогершу Бель Делфин (Belle Delphine), прославившуюся благодаря продаже воды из собственной ванны, заблокировали в Instagram. При попытке войти на ее страницу пользователям сообщают, что профиль недоступнен.

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Доступ к аккаунту был ограничен из-за нарушения правил сообщества, сообщают пользователи Instagram. Известно, что против Бель Делфин объединилась группа пользователей, считающая контент, который она публикует, недопустимым.

Настоящее имя Бель Делфин — Мэри-Бель Киршнер (Mary-Belle Kirschner). Она родом из Великобритании, ей 19 лет. До блокировки на профиль девушки в Instagram были подписаны 4,2 миллиона человек.

В аккаунте Делфин нередко появляются снимки и видео на грани эротики, которые воспринимаются некоторыми пользователями как непристойные. В конце июня девушка пообещала поклонникам создать аккаунт на PornHub, если ее пост в Instagram наберет один миллион лайков. Когда это произошло, девушка действительно завела профиль на порносайте, однако не опубликовала там ничего пошлого, что разочаровало ее фанатов.

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