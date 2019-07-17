Прославившаяся снимками ягодиц блогерша рассказала о странных просьбах в сети

Популярная блогерша из Бразилии Наталия Гариботто (Natalia Garibotto), прославившаяся откровенными публикациями, рассказала о самых странных предложениях и просьбах, которые поступали ей от подписчиков. Ее слова приводит таблоид Mirror.

Гариботто заявила, что получает ежедневно сотни предложений выйти замуж. Также 26-летняя женщина получила несколько необычных запросов: по ее словам, фанаты предлагают ей плату за воду, в которой она мылась.

Блогерша заметила, что ее работа требует умственных усилий: чтобы иметь фиксированный доход, она должна поддерживать долгосрочное сотрудничество с брендами и привлекать новых партнеров. Это позволяет женщине получать около 300 тысяч долларов в год (около 1,6 миллиона рублей в месяц). Цена одного рекламного поста в ее аккаунте достигает пяти тысяч долларов (более 300 тысяч рублей).

Профиль Гариботто в Instagram насчитывает 1,3 миллиона подписчиков. По ее словам, эта слава дорого ей обошлась: «Это испортило дружбу и отношения», — заявила блогерша, уточнив, что многие близкие хотели использовать ее. Свою популярность женщина объяснила тем, что «вдохновляет» подписчиков на работу над собой. Чаще всего женщина публикует снимки в купальниках, демонстрируя грудь и ягодицы.

Ранее в июле Instagram-модель Бель Делфин (Belle Delphine) предложила подписчикам приобрести банки с водой, в которой она мылась. Позднее один из них разоблачил ее, проведя анализ такой воды и не обнаружив в ней следов ДНК человека.

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