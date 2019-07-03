Разочаровавшая фанатов своим «порно» блогерша начала продавать воду из ванны

Instagram-модель Бель Делфин (Belle Dephine) выставила на продажу воду из ванны, в которой она купалась. Об этом пишет Dexerto.

Вода продается в небольшой банке на сайте магазина модели по цене 30 долларов (около двух тысяч рублей). В описании товара указано, что содержимое банки не предназначено для питья, а только для «чувственного наслаждения».

Делфин рекламировала воду в нескольких постах в своем Instagram. На снимках она сидит в ванной в купальнике и с банкой в руках, а на видео показывает, как наполняет банку своей слюной, а также водой, которой ополаскивает тело.

В комментариях модель поиронизировала над своими подписчиками. «Вот какое у вас поколение, парни. Девушки продают воду из ванной. Только вдумайтесь в это», — написала она. Также Делфин пояснила, что таким образом хотела сделать что-то еще более впечатляющее, чем создание аккаунта на PornHub.

В конце июня Делфин пообещала поклонникам создать аккаунт на PornHub, если ее пост в Instagram наберет один миллион лайков. Когда это произошло, девушка действительно завела профиль на порносайте, однако не опубликовала там ничего непристойного.

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