Девушку раскритиковали за идеальное тело в бикини и неуважение к бодипозитиву

Пользовательница Twitter подверглась критике после того, как опубликовала в соцсети свое фото в бикини. Об этом пишет Yahoo News.

Девушка с ником Val Addall запостила два снимка, на которых она позирует перед зеркалом в синем раздельном купальнике. В подписи к фото она написала: «Давайте сделаем тред про бодипозитив, чтобы проявить немного любви». Ее пост набрал 44 тысячи лайков и репостов и почти 3 тысячи комментариев.

Некоторые пользовательницы поддержали инициативу Val Addall и также поделились своими селфи в бикини и нижнем белье.

Однако львиная доля пользователей посчитала, что девушка на самом деле лишь хочет получить больше комплиментов в свой адрес, прикрываясь понятием бодипозитива. «Мне пришлось пролистать почти весь тред, чтобы найти тело, похожее на мое. Тут только прекрасно выглядящие люди», — выражала свое разочарование Bek. «Давайте не будем делать бодипозитивные треды с участием людей, тело которых и так каждый день получает много комплиментов», — писала Pb.

Ранее в июне модель удалилась из Instagram после травли за фото в бикини, которое было сделано на фоне рисовых полей в Индонезии.

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