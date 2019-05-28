Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита на теле

Фанаты раскритиковали модель и фитнес-блогерку Тэмми Хемброу за отсутствие целлюлита на теле на видеоролике в Instagram. На это обратили внимание журналисты The Sun.

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На появившемся в соцсети видео Хемброу позирует у бассейна в розовом купальнике, демонстрируя подписчикам свою фигуру. «Нет ничего плохого в целлюлите, леди! Он есть у большинства из нас», — подписала якобы бодипозитивную публикацию девушка.

Однако поклонницы ополчились на модель. «Целлюлит? Что-то я его нигде не вижу», — прокомментировала одна из пользовательниц. «Хотела бы я, чтоб мой целлюлит выглядел так же, как ее», — сетовала другая. «А вы еще спрашиваете, откуда у молодых девушек неуверенность в себе и депрессия», — заметила третья.

Пост Хемброу собрал более двух миллионов лайков.

В мае поклонники пристыдили гавайскую модель Джея Альварреза за селфи с полностью обнаженной подругой. На снимке девушка держала в левой руке телефон, а правой прикрывала грудь, в то время как ее молодой человек выглядывал из-за ее спины, закрывая руками зону бикини. Несмотря на то что публикация собрала более 615 тысяч лайков, многие подписчики раскритиковали Альварреза за унижающий достоинство девушки кадр.

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