Фанаты пристыдили модель за унизительное фото обнаженной подруги

Поклонники пристыдили гавайскую модель Джея Альварреза (Jay Alvarrez) за селфи с полностью обнаженной подругой. На это обратили внимание журналисты The Sun.

Модель и его возлюбленная-коллега Валентина Фрадеграда (Valentina Fradegrada) сфотографировались перед зеркалом в ванной и выложили снимок в Instagram. Фрадеграда держала в левой руке телефон, а правой прикрывала грудь, в то время как ее молодой человек выглядывал из-за ее спины, закрывая руками зону бикини. «Если бы ты была большим пальцем на моей ноге, я бы бил тебя обо всю мебель в доме», — подписал пост Альваррез.

Несмотря на то что публикация собрала более 615 тысяч лайков, многие подписчики раскритиковали Альварреза за унижающий достоинство девушки кадр. «Чувак, как ты можешь показывать свою девушку в таком виде всему миру? Вы идете на все, чтобы набрать лайков», — негодовал один из них в комментариях. «Просто унизительная фотография с унизительной подписью», — согласилась другая пользовательница соцсети. «Ну, серьезно, это уже чересчур», — поддержала третья.

Фото опубликовано @jayalvarrez

Однако в профиле Альварреза, на которого подписаны 1,7 миллиона человека, ранее уже появлялись аналогичные снимки. Так, за несколько дней до последнего поста пара выложила фото с отдыха на Ибице, на котором Фрадеграда тоже позирует обнаженной.

В мае бельгийская модель Мариса Папен, получившая популярность благодаря фото в обнаженном виде на фоне религиозных достопримечательностей, прошлась голой по еврейскому кварталу Нью-Йорка. Прибывшим на место событий полицейским уже укутанная в пальто модель солгала, что ее толкнули на рельсы.

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