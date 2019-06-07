Новую модель бикини раскритиковали за излишнюю откровенность

Американский модный бренд Fashion Nova разместил в своем аккаунте в Instagram фото новой модели бикини и столкнулся с критикой пользователей за излишнюю откровенность.

Новинка называется Euphoria Bikini и состоит из V-образных трусиков с высокой посадкой и верхней части, которая оставляет низ груди открытой.

Пользователи Instagram посчитали, что из-за этого из бикини может вывалиться грудь. Кроме того, они засомневались в возможности плавать в нем, посчитав, что новинка подходит лишь для того, чтобы в ней фотографироваться.

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«Это выглядит странно!» — высказалась одна из пользовательниц. «Если бы у меня был такой купальник, я бы все время боялась, что моя грудь вывалится», — прокомментировала другая.

Также подписчикам не понравился выбор модели для рекламной съемки. «Здесь есть хоть одна модель без пластической хирургии?» — возмутилась пользовательница.

В мае эксперты назвали полупрозрачное бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года. Речь идет о раздельном купальнике с топом в стиле 90-х и трусами с высокой посадкой, изготовленном из сетки.

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